сочинение рассуждение на тему "что лучше день или ночь"?

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сочинение рассуждение на тему "что лучше день или ночь"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека разные понятия,поэтому для каждого все свое,для кого-то лучше день,а для кого-то наверное ночь...Ну и в той половине суток,и в другой есть что-то лучше...Напромер днем можно гулять,веселиться...но конечно и ночью тоже,но будет уже немного не то...А ночь хороша своим спокойствием...Ночью можно отдохнуть,и вообще ночью все живое спит,набирается сил для завтрашнего дня...Ведь все-таки утро вечера мудренее...
Гость:
Для диджеев лучьше ночь , для банкиров лучьше день , это понятия относительные . Днём всё просыпается все бегают , куда то спешат , а ночью большая часть людей спят , они не учавствуют в жизни так активно как днём.Это как филин любит ночь а ласточка день , также и люди кто-то любит ночь ,  а кто-то день. ...........................................
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