решить задачу .площадь садового участка 6 соток.огурцами занято 38 площади участка.из них 2 5 занимают огурцы для открытого грунта,а остальную площадь -тепличные сорта.Какая площадь занята тепличными сортами?
Математика
решить задачу .площадь садового участка 6 соток.огурцами занято 38 площади участка.из них 2 5 занимают огурцы для открытого грунта,а остальную площадь -тепличные сорта.Какая площадь занята тепличными сортами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6соток=600кв.м. 1)600:8*3=225кв.м-занято огурцами. 2)225:5*2=90кв.м-огурцы для открытого грунта. 3)225-90=135кв.м-тепличные сорта.
Гость:
1) 600 : 8 х 3 = 225 кг под все огурцы 6 а = 600 кв.м 2) 225:5х2= 90 кв.м для открытого грунта 3) 225-90 = 135 кв.м для тепличных сортов
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