решить задачу .площадь садового участка 6 соток.огурцами занято 38 площади участка.из них 2 5 занимают огурцы для открытого грунта,а остальную площадь -тепличные сорта.Какая площадь занята тепличными сортами?

Математика
решить задачу .площадь садового участка 6 соток.огурцами занято 38 площади участка.из них 2 5 занимают огурцы для открытого грунта,а остальную площадь -тепличные сорта.Какая площадь занята тепличными сортами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6соток=600кв.м. 1)600:8*3=225кв.м-занято огурцами. 2)225:5*2=90кв.м-огурцы для открытого грунта. 3)225-90=135кв.м-тепличные сорта.
Гость:
1) 600 : 8 х 3 = 225 кг под все огурцы                  6 а = 600 кв.м 2) 225:5х2= 90 кв.м для открытого грунта 3) 225-90 = 135 кв.м для тепличных сортов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
гепард прыгает 20 метров за 1 секунду, черепаха проползает 50 метров за 10 минут. во сколько раз скорость гепарда больше скорости черепахи
Ответить
Математика
Сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,равна 220 дм(маленькая двойка над 220).Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а шири...
Ответить
Математика
 На ділянці посадили 80 кг картоплі, пшениці посіяли в 5 раз менше, ніж посадили картоплі, а кукурудзи посіяли у 8 раз менше, ніж посадили картоплі...
Ответить
Русский язык
составьте пять предложений или диалог на тему "В школьной мастерской, включив в них слова клещи, кусачки, ножницы, опилки, плоскогубцы, тиски
Ответить
Математика
стороны основания стального бруса 5см и 12 см , а высота-2м . Какова масса этого бруса , если масса 1 кубического метра стали приближенно равна 780...
Ответить