Сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,равна 220 дм(маленькая двойка над 220).Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3 дм больше ширины первого.Чему равна длина прямоуг...

Математика

Сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,равна 220 дм(маленькая двойка над 220).Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3 дм больше ширины первого.Чему равна длина прямоугольников?Сяп,если решите.Оч буду благодарна:**

Автор: Гость