Сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,равна 220 дм(маленькая двойка над 220).Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3 дм больше ширины первого.Чему равна длина прямоуг...
Математика
Сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,равна 220 дм(маленькая двойка над 220).Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3 дм больше ширины первого.Чему равна длина прямоугольников?Сяп,если решите.Оч буду благодарна:**
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3=7(дм) - ширина ІІ прямоугольника 7+4=11(дм) - две ширины 220:11=20(дм)- длина каждого прямоугольника
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