Для куба купили 2 куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.в первом куске было 27 м ткани, а во втором 36 м.Из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска??

Математика
Для куба купили 2 куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.в первом куске было 27 м ткани, а во втором 36 м.Из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-27=9 9:3=3 36+27=63 63:3=21 
Гость:
36-27=9(м) - больше ткани во ІІ куске 9:3=3(м) - ткани на 1 штору 27:3=9(штор)-из І куска 9+3=12(штор)-из ІІ куска
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