Для куба купили 2 куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.в первом куске было 27 м ткани, а во втором 36 м.Из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска??

Математика

Для куба купили 2 куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.в первом куске было 27 м ткани, а во втором 36 м.Из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска??

Автор: Гость