На кухне хлопочет бабушка. разбор по частям речи и членам предложения
Русский язык
На кухне хлопочет бабушка. разбор по частям речи и членам предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на(предлог) кухне(сущ.) хлопочет(глагол) бабушка(сущ.) --.-- -----.-- ----------- ----------- -----------
Гость:
на-предлог, кухне- _ _ _ _ хлопочет -глагол,бабушка-сущ!!!!
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