Длина керамической плитки прямоугольной формы 20 см,а ширина 15 см.Сколько таких плиток потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате,если пол имеет форму со стороной 2м 40см?
Математика
Длина керамической плитки прямоугольной формы 20 см,а ширина 15 см.Сколько таких плиток потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате,если пол имеет форму со стороной 2м 40см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20х15 = 300 кв.см площадь 1 плитки 2) 240 х 240 = 57600 кв.см площадь ванной 2м40 см =240 см 3)57600 : 300 = 192 плитки потребуется.
Гость:
2м 40см=240см 1)240*240=57600кв.см-площадь пола. 2)20*15=300кв.см-площадь плитки. 3)57600:300=192плитки-потребуется.
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