Придумай и запиши предложения с фразеологизмами,выбрав любые из предложенных. водить за нос;вводить в заблуждение;сложить голову;сломать себе шею;подпять голову;задрать нос;встречать хлебом-солью Значения:обманывать,погибнуть,в...

Русский язык
Придумай и запиши предложения с фразеологизмами,выбрав любые из предложенных. водить за нос;вводить в заблуждение;сложить голову;сломать себе шею;подпять голову;задрать нос;встречать хлебом-солью Значения:обманывать,погибнуть,возгордиться,оказывать почет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочки решали задачу по физике , они долго не могли ее решит ,одна  из них  , первая прешив эту задачу задрав нос ушла  доомой . и еще можно Володя долго водив за нос своего  приятиля ,рассказывал о своих приключениях .
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