В розовой стране 540000 жителей,что составляет 9\10жителей голубой страны.В жёлтой стране живёт 40% от общего числа жителей розовой страны и голубой стран,а в фиолетовой-на 78000жителей больше,чем в жёлтой стране.Сколько жителе...

Математика

В розовой стране 540000 жителей,что составляет 9\10жителей голубой страны.В жёлтой стране живёт 40% от общего числа жителей розовой страны и голубой стран,а в фиолетовой-на 78000жителей больше,чем в жёлтой стране.Сколько жителей в иЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ,ЕСЛИ ВСЕГО В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 3000000 ЖИТЕЛЕЙ?

Автор: Гость