В розовой стране 540000 жителей,что составляет 9\10жителей голубой страны.В жёлтой стране живёт 40% от общего числа жителей розовой страны и голубой стран,а в фиолетовой-на 78000жителей больше,чем в жёлтой стране.Сколько жителе...
Математика
В розовой стране 540000 жителей,что составляет 9\10жителей голубой страны.В жёлтой стране живёт 40% от общего числа жителей розовой страны и голубой стран,а в фиолетовой-на 78000жителей больше,чем в жёлтой стране.Сколько жителей в иЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ,ЕСЛИ ВСЕГО В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 3000000 ЖИТЕЛЕЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)540000:9*10=600000жит-в голубой стране. 2)600000+540000=1140000жит-в голубой и розовой стране вместе. 3)1140000:100%*40%=456000жит-в жёлтой стране. 4)456000+78000=534000жит-в фиолетовой стране. 5)1140000+456000+534000=2130000жит-в розовой,голубой,жёлтой и фиолетовой странах вместе. 6)3000000-2130000=870000жит-в изумрудном городе.
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