3 Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: А. К20 — больше КОН В. Си-- больше CuS04. Б. Na--------- больше NаОН. Г. ZnО —Zn(ОН)2. 4 В схеме превра...
Химия
3 Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: А. К20 — больше КОН В. Си-- больше CuS04. Б. Na--------- больше NаОН. Г. ZnО —Zn(ОН)2. 4 В схеме превращений S03 —» X —► ВаS04 веществом X является: А.Nа2803. Б. Н2S04. В. Н2S03. Г. К2S. 5 Генетическому ряду соответствует схема превращений: А. С2Н6 — больше С2Н5С1— больше С4Н10. Б. СН4------- больше С2Н2------- больше С6Н6 В. С2Н2----- ► С6Н6 —- больше С6НN02. г. с2н2 — больше сн3сно — больше сн3соон. 6 Ряд, в котором имеются представители четырех классов неорганических соединений: А. С02, К2S04, NаС1, НNO3.' Б. Р205, СиS04, NаОН, ZnО. В. СиО, Zn(ОН)2, Н2S04, СuОНС1. Г. S02, Н2S, Fе203, КI.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадиюГ. ZnО —Zn(ОН)2. 4 В схеме превращенийS03 —» X —► ВаS04 веществом X являетсяБ. Н2S04. 5 Генетическому ряду соответствует схема превращенийг. с2н2 —> сн3сно —> сн3соон. 6 Ряд, в котором имеются представители четырех классов неорганических соединенийВ. СиО, Zn(ОН)2, Н2S04, СuОНС1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
квадратную площадку со стороной 80 м засыпали песком.Сколько тележек нужно привезти ,если на каждые 100м кв.идет по 25 таких тележек?
Математика
чертёж треугольный клумбы сделан в масштабе 1:100 длина каждой ее стороны на плане равна 4 см чему равна длина каждой стороны клумбы в действительн...
Математика
Утром в киоске продали 37 газет.а вечером на х газет больше.Запиши выражением сколько газет продали вечером