3 Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: А. К20 — больше КОН В. Си-- больше CuS04. Б. Na--------- больше NаОН. Г. ZnО —Zn(ОН)2. 4 В схеме превра...

Химия

3 Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: А. К20 — больше КОН В. Си-- больше CuS04. Б. Na--------- больше NаОН. Г. ZnО —Zn(ОН)2. 4 В схеме превращений S03 —» X —► ВаS04 веществом X является: А.Nа2803. Б. Н2S04. В. Н2S03. Г. К2S. 5 Генетическому ряду соответствует схе­ма превращений: А. С2Н6 — больше С2Н5С1— больше С4Н10. Б. СН4------- больше С2Н2------- больше С6Н6 В. С2Н2----- ► С6Н6 —- больше С6НN02. г. с2н2 — больше сн3сно — больше сн3соон. 6 Ряд, в котором имеются представители четырех классов неорганических соединений: А. С02, К2S04, NаС1, НNO3.' Б. Р205, СиS04, NаОН, ZnО. В. СиО, Zn(ОН)2, Н2S04, СuОНС1. Г. S02, Н2S, Fе203, КI.

Автор: Гость