Двое рабочих,работая вместе, выполняют некоторую работу за 8ч.Первый из них,работая отдельно,может выполнить всю работу за 12 ч быстрее,чем второй рабочий.За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно эту работу?
Алгебра
Двое рабочих,работая вместе, выполняют некоторую работу за 8ч.Первый из них,работая отдельно,может выполнить всю работу за 12 ч быстрее,чем второй рабочий.За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно эту работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х ч-время работы 1 рабочего в отдельности,тогда (х+12) ч-время работы 2 рабочего в отдельности.По условию задачи можно составить уравнение: 8/x+8/(12+x)=1 8(12+x)+8x-x(12+x)=1 ... x²-4x-96=0 x1=12 x2=-8-не подходит 12 ч-время работы 1 рабочего. 1)12+12=24(ч)-время работы 2 рабочего. Ответ:12 ч;24 ч.
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