Двое рабочих,работая вместе, выполняют некоторую работу за 8ч.Первый из них,работая отдельно,может выполнить всю работу за 12 ч быстрее,чем второй рабочий.За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно эту работу?

Алгебра

Двое рабочих,работая вместе, выполняют некоторую работу за 8ч.Первый из них,работая отдельно,может выполнить всю работу за 12 ч быстрее,чем второй рабочий.За сколько часов каждый из них может выполнить отдельно эту работу?

Автор: Гость