Какому из данных промежутков принадлежит число 2/9 1)[0,1;0,2] 2)[0.2;0,3] 3)[0,3;0,4] 4)[0,4;0,5]
Математика
Какому из данных промежутков принадлежит число 2/9 1)[0,1;0,2] 2)[0.2;0,3] 3)[0,3;0,4] 4)[0,4;0,5]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9 это приблизительно 0,2 поэтому 2/9 относится к промежутку [0.2;0,3] Ответ: 2) [0.2;0,3]
Гость:
2/9= 0,22 значит 2 ответ верный!
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