Аргументы по проблеме что значит уметь читать или в чем заключается нравственные традиции русской классической литературы?
Русский язык
Аргументы по проблеме что значит уметь читать или в чем заключается нравственные традиции русской классической литературы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уметь читать значит , понимать то что написали люди до тебя , узнавать что-то новое, классическую русскую литературу надо обязательно читать , в ней очень много интересного и нового для тебя .................
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