Бывали ли с вами в лесу или на реке трудные ситуации?Как вы вели себя?Использовать пословицы Друзья познаются в беде!!! Одному не под силу-зови товарищей!!! Напишите кто нить!!!

Гость: Гость:

Как-то раз,зимой мы с друзьями пошли на речку. Ночью было очень холодно, вода застыла. Мой друг Николай, решил проверить, сможет ли лед выдержать его. Как ни старались мы его отговорить- не вышло. И вот, Коля ступил на лед, сделал несколько шажков и замер. -Да он выдержит! - крикнул он и несколько раз топнул ногами по льду. стоявшие рядом со мной Саша и Алексей, махнули рукой и пошли лепить снеговика. -Коль, выходи! А то сейчас свалишься, не вытащим! -Да я же говорю - крепкий лед! Смотри! - Колька прыгнул и..провалился. Не зная, что делать, я сразу бросилась на помощь другу. Легла на живот и поползла к нему на помощь. Вдруг, лед начал трескаться и подо мной. От страха я замерла и закричала: -Сааааашкаааа! помогииите!!! Друзья тут же бросились к нам на выручку. Кое-как вытащили сначала меня, а потом и Колю. -Ну, ребята, спасибо вам! правду говорят, что друзья познаются в беде. -Да, это верно, - согласился Саша и добавил- если одному не под силу- зови товарищей. Коля хорошо усвоил урок и никогда больше не проверял лед на прочность.