дайте определение слову миф?

Литература
дайте определение слову миф?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнее народное предание о легендарных героях, богах, о происхождении различных явлений природы.  
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