Встав арифметични знаки та дужки так щоб отримати правильну ривнисть 9 8 7 6 5=10
Математика
Встав арифметични знаки та дужки так щоб отримати правильну ривнисть 9 8 7 6 5=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: (9-8+7-6)*5=10
Гость:
(9-8+7)*5=10 1)9-8=1 2)1+7=8 3)8-6=2 4)2*5=10
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