Встав арифметични знаки та дужки так щоб отримати правильну ривнисть 9 8 7 6 5=10 

Математика
Встав арифметични знаки та дужки так щоб отримати правильну ривнисть 9 8 7 6 5=10 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: (9-8+7-6)*5=10    
Гость:
(9-8+7)*5=10 1)9-8=1 2)1+7=8 3)8-6=2 4)2*5=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
дано число9. увеличь его в 3 раза;увеличь его на 3
Ответить
Русский язык
Алеет, светлеет, яснеет, белеют, зеленеют, потемнели, посинел. Подчеркните в корнях глаголов безударные гласные, проверяемые ударением. 
Ответить
Обществознание
Владельцы имений считали,что не следует приобретать много рабов одной и той же народности.Чем это можно объяснить?
Ответить
Химия
Что наблюдаем при взаимодействие сульфата натрия с хлоридом бария?
Ответить
Геометрия
PM и PN отрезки касательной проведенные к окружности с центром в точке О и радиусом равным 10 см.угол MON=120,Е-точка пересечения MN C OP.найти OE,PE.
Ответить