дано число9. увеличь его в 3 раза;увеличь его на 3

Математика
дано число9. увеличь его в 3 раза;увеличь его на 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*3+3=27+3=30    думаю так ) 
Гость:
в 3раза 9*3=27                 на3 9+3=12
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