дано число9. увеличь его в 3 раза;увеличь его на 3
Математика
дано число9. увеличь его в 3 раза;увеличь его на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*3+3=27+3=30 думаю так )
Гость:
в 3раза 9*3=27 на3 9+3=12
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