Алеет, светлеет, яснеет, белеют, зеленеют, потемнели, посинел. Подчеркните в корнях глаголов безударные гласные, проверяемые ударением.
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Алеет, светлеет, яснеет, белеют, зеленеют, потемнели, посинел. Подчеркните в корнях глаголов безударные гласные, проверяемые ударением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алеет - алый; светлеет - светлый; яснеет - ясный; зеленеют - зелень, зелёный; потемнели - темень; посинел - синий
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