Что наблюдаем при взаимодействие сульфата натрия с хлоридом бария?
Химия
Что наблюдаем при взаимодействие сульфата натрия с хлоридом бария?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выполнение работы: В пробирку налили 2 мл раствора сульфата натрия, затем добавили несколько капель хлорида бария. Наблюдаем выделение белого металлокристаллического осадка: Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4
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