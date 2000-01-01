Длина поля прямоугольной формы на 500м больше его ширины.Фермер шагая с одинаковой скоростью,проходит поле по его длине за 40мин,а по ширине-за 30 мин.Чему равна площадь этого поля?(вырази ответ в арах,в гектарах).
Математика
Длина поля прямоугольной формы на 500м больше его ширины.Фермер шагая с одинаковой скоростью,проходит поле по его длине за 40мин,а по ширине-за 30 мин.Чему равна площадь этого поля?(вырази ответ в арах,в гектарах).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-30=10(мин) 500 метров 500*4=2000(м) 500*3=1500(м) 2000*1500=3000000(м)квадратных 300 гектаров 30000 аров
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