укажите допустимые значения переменной : а) корни 12 - 25х / 6 б) 1 / корни 5х - 11 в) 4х / корни (3х - 2)^

Алгебра
укажите допустимые значения переменной : а) корни 12 - 25х / 6 б) 1 / корни 5х - 11 в) 4х / корни (3х - 2)^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) корни 12 - 25х / 6     12 - 25х / 6 >=0    x =<2,88 б)1 / корни 5х - 11    √(5х-11) ≠ 0     5х-11 >0     x>11/5      x>2,2 в) 4х / корни (3х - 2)^
Гость:
а) √(12 - 25х)/ 6     12 - 25х ≥ 0     - 25х ≥ - 12      | : (-25)     х  ≤   12/25 х ∈ [ - ∞ ; 12/25) б) 1 / √(5х - 11)       5х - 11 > 0       5х > 11       х >  11/5        х >  2  1/5   х ∈ (2  1/5 ; + ∞) в) 4х / √(3х - 2)² под корнем должно стоять выражение > 0, а т.к. в данном случае под корнем  стоит квадрат  выражения 3х - 2 ,  значит  подкорнем будет всегда величина неотрицательная для любого значения этого выражения =>              3х - 2  -  любое действит. число   =>   х  -  любое действит. число .  Кроме того  3х - 2 не может быть равно нулю, т.к. иначе в знаменателе дроби будет ноль. Значит   х ∈( - ∞ ;0) ∨ (0 ; + ∞)
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