укажите допустимые значения переменной : а) корни 12 - 25х / 6 б) 1 / корни 5х - 11 в) 4х / корни (3х - 2)^
Алгебра
укажите допустимые значения переменной : а) корни 12 - 25х / 6 б) 1 / корни 5х - 11 в) 4х / корни (3х - 2)^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) корни 12 - 25х / 6 12 - 25х / 6 >=0 x =<2,88 б)1 / корни 5х - 11 √(5х-11) ≠ 0 5х-11 >0 x>11/5 x>2,2 в) 4х / корни (3х - 2)^
Гость:
а) √(12 - 25х)/ 6 12 - 25х ≥ 0 - 25х ≥ - 12 | : (-25) х ≤ 12/25 х ∈ [ - ∞ ; 12/25) б) 1 / √(5х - 11) 5х - 11 > 0 5х > 11 х > 11/5 х > 2 1/5 х ∈ (2 1/5 ; + ∞) в) 4х / √(3х - 2)² под корнем должно стоять выражение > 0, а т.к. в данном случае под корнем стоит квадрат выражения 3х - 2 , значит подкорнем будет всегда величина неотрицательная для любого значения этого выражения => 3х - 2 - любое действит. число => х - любое действит. число . Кроме того 3х - 2 не может быть равно нулю, т.к. иначе в знаменателе дроби будет ноль. Значит х ∈( - ∞ ;0) ∨ (0 ; + ∞)
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