Помогите пожалуйста.. Не получается.. Срочно надо найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды стороны основания которой равны 12 и высота 8
Геометрия
Помогите пожалуйста.. Не получается.. Срочно надо найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды стороны основания которой равны 12 и высота 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы найти площадь боковой грани, надо найти апофему (то есть высоту боковой грани) для этого МЫСЛЕННО проводят сечение перпендикулярно ребру основания через вершину пирамиды. ПО ПОСТРОЕНИЮ в эту плоскость попадет апофема, высота пирамиды и отрезок, соединяющий центр основания с серединой стороны (я воспользовался тем, что в основании - квадрат, этот отрезок равен половине стороны основания). Получился прямоугольный треугольник с катетами 12/2 = 6 и 8, отсюда апофема 10 (это такая теоремка Пифагора :)). S = 12^2 + 4*(1/2)*12*10 = 144 + 240 = 384.
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