общение: бытовое и деловое

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общение: бытовое и деловое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бЫТОВОЕ ЭТО КОГДА  РАЗГОВАРИВАЮ О БЫТЕ И ПРОЧЕЕ ,ДЕЛОВОЕ ЭТО КОГДА ИДЕТ РЕЧЬ О ДОКУМЕНТАХ ,ТАМ ПОДПИСАНИЕ ДЕЛОВЫХ БУМАХ И ПОДОБНОЕ 
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