общение: бытовое и деловое
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общение: бытовое и деловое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бЫТОВОЕ ЭТО КОГДА РАЗГОВАРИВАЮ О БЫТЕ И ПРОЧЕЕ ,ДЕЛОВОЕ ЭТО КОГДА ИДЕТ РЕЧЬ О ДОКУМЕНТАХ ,ТАМ ПОДПИСАНИЕ ДЕЛОВЫХ БУМАХ И ПОДОБНОЕ
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