В мензурке 200см3 воды. На какую высоту поднимется уровень воды, если в мензурку опустить тело массой 40г
Физика
В мензурке 200см3 воды. На какую высоту поднимется уровень воды, если в мензурку опустить тело массой 40г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мензурке 200см3 воды. На какую высоту поднимется уровень воды, если в мензурку опустить тело массой 40г у тела массой 40 г может быть разный объем объем влияет на уровень нет решения-нет нужного параметра
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