за 3 минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м . за первые 2 минуты она прошла 450м. определи скорость лодки в каждую из трех минут, если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чум за третью

Математика

за 3 минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м . за первые 2 минуты она прошла 450м. определи скорость лодки в каждую из трех минут, если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чум за третью

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