за 3 минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м . за первые 2 минуты она прошла 450м. определи скорость лодки в каждую из трех минут, если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чум за третью
Математика
за 3 минуты моторная лодка преодолела расстояние 750 м . за первые 2 минуты она прошла 450м. определи скорость лодки в каждую из трех минут, если за вторую минуту было пройдено на 100 м меньше,чум за третью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)750-450=300 м пройдено за 3 минуту 2)300-100=200 м пройдено за 2 минуту 3)450-200=250 м пройдено за 1 минуту Значит скорость лодки в первую минуту 250 м/мин= 15 км/ч во вторую-200 м/мин=12 км/ч в третью 300 м/мин=18 км/ч
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