Помогите сотавить предложения со словосочитаниями-Корпоративный чат,История заявки
Русский язык
Помогите сотавить предложения со словосочитаниями-Корпоративный чат,История заявки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многопользавательский корпаративный чат. В истории заявок содержатся все сообщения в рамках этой заявки, а также информация о сменах статуса и приоритета заявки и других операциях с заявкой.
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