Помогите сотавить предложения со словосочитаниями-Корпоративный чат,История заявки

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Помогите сотавить предложения со словосочитаниями-Корпоративный чат,История заявки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многопользавательский корпаративный чат. В истории заявок содержатся все сообщения в рамках этой заявки, а также информация о сменах статуса и приоритета заявки и других операциях с заявкой.    
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