Скажите пожалуйста значение крестоцветных!!!!
Биология
Скажите пожалуйста значение крестоцветных!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в хозяйстве растения семейства крестоцветных имеет большое значение. Например капуста. она используется для применения в пищу. или же хрен. он является приправой.. также в качестве примера можно привести рапс. его семена содержит 50 процентов масла. также растения этого семейства используют как кормовое. например брюква,репа и турнепс.. также крестоветные содержат много витамина С и применяются в медецине.
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