медный цилиндр массой 3,56кг опущен в бензин. определите действующую на него архимедову силу.
Физика
медный цилиндр массой 3,56кг опущен в бензин. определите действующую на него архимедову силу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
медный цилиндр массой M= 3,56кг опущен в бензин. определите действующую на него архимедову силу. плотность меди p1= 8920 кг/м3 плотность бензина р2=720-780 кг/м3 --беру 720 Объем меди V=M/p1 сила Архимеда F=mg=V*p2=M/p1 *р2=3,56/8920*720 =0,287 Н =0.3 Н Ответ =0,287 Н =0.3 Н
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