В трапеции АВCD меньшая диагональ АС перпендикулярна основаниям АD и BC. Сумма острых углов В и D=90 градусов. Найдите боковые стороны трапеции, если основание АD=4, ВС=9.

Геометрия
В трапеции АВCD меньшая диагональ АС перпендикулярна основаниям АD и BC. Сумма острых углов В и D=90 градусов. Найдите боковые стороны трапеции, если основание АD=4, ВС=9.
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