дроби 1 1 2ц+4ц а)750кг б)75кг в)7кг
Алгебра
дроби 1 1 2ц+4ц а)750кг б)75кг в)7кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 ц 100 кг 100:2=50 100:4=25 50+25=75 ответ 75
Гость:
в 1 ц 100 кг 100 : 2 = 50 100 : 4 = 25 50 + 25 = 75(мин)
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