из объявления компьютерного магазина стоимость ноутбука 40000 рублей при покупке от 5 до 10 ноутбуков скидка 5% а более 10 ноутбуков 7% сколько в рублях должна заплотить компания приобретающая 6 ноутбуков .

Алгебра

из объявления компьютерного магазина стоимость ноутбука 40000 рублей при покупке от 5 до 10 ноутбуков скидка 5% а более 10 ноутбуков 7% сколько в рублях должна заплотить компания приобретающая 6 ноутбуков .

Автор: Гость