из объявления компьютерного магазина стоимость ноутбука 40000 рублей при покупке от 5 до 10 ноутбуков скидка 5% а более 10 ноутбуков 7% сколько в рублях должна заплотить компания приобретающая 6 ноутбуков .
Алгебра
из объявления компьютерного магазина стоимость ноутбука 40000 рублей при покупке от 5 до 10 ноутбуков скидка 5% а более 10 ноутбуков 7% сколько в рублях должна заплотить компания приобретающая 6 ноутбуков .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240000-100% x-5% (240000*5)/100=12000 скидка 240000-12000=228000 ответ:228000
Гость:
Тк компания покупает 6 ноутбуков, то скидка будет 5%. 40 000руб * 6 = 240 000 руб (без скидки) 240 000 - 100% x- 5% x=240 000 * 5 / 100 = 12 000 руб 240 000 - 12 000 = 228 000 руб по-моему как-то так) ну можно покороче написать :сразу вычесть 5% и всё)
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