сумму 190 и 10 уменьшить в 100 раз. разность чисел 860 и 60 уменьшить  на 100

Математика
сумму 190 и 10 уменьшить в 100 раз. разность чисел 860 и 60 уменьшить  на 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 190+10=200 - сумма 200:100=2 -  уменьшили в 100 раз 2) 860-60=800 - разность 800-100=700 - уменьшили на 100
Гость:
1) 190+10=200; 200:100=2 2) 860-60=800; 800-100=700
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