Помогите придумать задачу к выражению; ( 360 c + 2 ч ) - 125 мин =
Математика
Помогите придумать задачу к выражению; ( 360 c + 2 ч ) - 125 мин =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значки с мультяшками продавались за 360 секунд а с актёрами 2 часа Сколько продавались значки с именами если значков с именами было меньше на 125 мин чем значков актёрами и с мультяшками вместе?
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