Помогите придумать задачу к выражению; ( 360 c + 2 ч ) - 125 мин =

Математика
Помогите придумать задачу к выражению; ( 360 c + 2 ч ) - 125 мин =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значки  с мультяшками продавались за 360 секунд  а с актёрами 2 часа Сколько продавались значки с именами если значков с именами было меньше на  125 мин чем  значков актёрами  и с мультяшками вместе?
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