помогите составить предложение со словами слезятся, виться,толпится,съехаться, вьется,обидеться.
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помогите составить предложение со словами слезятся, виться,толпится,съехаться, вьется,обидеться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои глаза слезятся от сильного ветра. У нее вьющиеся волосы от природы. Съехаться на перекрестке. Толпиться у входа в магазин. Обидеться из-за пустяка. Виться
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