в двух бочках 725л бензина.когда из первой бочки взяли 1/3,а из второй бочки2/7 бензина,то в обеих бочках бензина стало поровну.Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Математика
в двух бочках 725л бензина.когда из первой бочки взяли 1/3,а из второй бочки2/7 бензина,то в обеих бочках бензина стало поровну.Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а+б=725 2/3а=5/7б 14а=15(725-а) а=375 в одной б=725-375=350 во второй
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