в двух бочках 725л бензина.когда из первой бочки взяли 1/3,а из второй бочки2/7 бензина,то в обеих бочках бензина стало поровну.Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Математика

в двух бочках 725л бензина.когда из первой бочки взяли 1/3,а из второй бочки2/7 бензина,то в обеих бочках бензина стало поровну.Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Автор: Гость