Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 рублей, а плитка шоколада и 5 конфет "Гулливер" стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже, чем конфета "Гулливер"?

Математика

Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 рублей, а плитка шоколада и 5 конфет "Гулливер" стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже, чем конфета "Гулливер"?

Автор: Гость