Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 рублей, а плитка шоколада и 5 конфет "Гулливер" стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже, чем конфета "Гулливер"?
Математика
Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 рублей, а плитка шоколада и 5 конфет "Гулливер" стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже, чем конфета "Гулливер"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
конфета гуливер+плитка шоколада=18 плитка шоколада+5конфет гуливер=50 если подставлять числа то получается что конфета гуливер стоит 8 а плитка шоколада 10 получается в 0.8 раза плитка шоколада дороже
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