Длина прямоугольника 20 см, ширина в 2 раза меньше.Еайли его площадь
Математика
Длина прямоугольника 20 см, ширина в 2 раза меньше.Еайли его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
легко 20:2=10 20умножить на 10 равно 200 см площадь прямоугольника
Гость:
1).20:2=10(см)-ширина прямоугольника; 2).20*10=200(см2)-площадь прямоугольника; Ответ:S=200см2.
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