Длина прямоугольника 20 см, ширина в 2 раза меньше.Еайли его площадь

Математика
Длина прямоугольника 20 см, ширина в 2 раза меньше.Еайли его площадь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
легко          20:2=10  20умножить на 10 равно 200  см  площадь   прямоугольника  
Гость:
1).20:2=10(см)-ширина прямоугольника; 2).20*10=200(см2)-площадь прямоугольника; Ответ:S=200см2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите,какой из глаголов-паронимов является переходным, а какой-непереходным. Что является показателем переходности/непереходности?Образуйте формы...
Ответить
Қазақ тiлi
Вибери суфікс,за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Запоріжжя -ськ- , -зьк-,-цьк-?
Ответить
Математика
Товар массой в 13,3 т распределили на три машины .На первой автомашину погрузили в 1 ,3 раза больше ,а на вторую- в 1,5 раза больше чем на третью а...
Ответить
Химия
Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения? Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?
Ответить
Математика
Два участка прямоугольной формы имеют одинаковую площадь.Длина первого участка 45м,ширина - 28 м. Ширина второго участка 30м.Найдите длину второго ...
Ответить