Укажите,какой из глаголов-паронимов является переходным, а какой-непереходным. Что является показателем переходности/непереходности?Образуйте формы прош.вр. и 3-го л.ед.ч. от этих глаголов. Обессилить-обессилеть, белить-белеть,...

Гость: Гость:

переходные глаголы : обессилить, белить, чернить, синить, обезлесить. непереходные: обессилеть, белеть, чернеть, синеть, обезлесеть. Если глагол переходный, то пишется суффикс -и-, если глагол непереходный, то пишется суффикс -е-. У глаголов в форме прошедшего времени перед суффиксом -л пишется та же гласная, которая находится в неопределённой форме перед суффиксом -ть: обессилеть - обессилел, обессилить - обессилил, белить - белил, белеть - белел, чернить - чернил, чернеть - чернел, синить - синил, синеть-синел, обезлесить- обезлесил, обезлесеть - обезлесел.