Два участка прямоугольной формы имеют одинаковую площадь.Длина первого участка 45м,ширина - 28 м. Ширина второго участка 30м.Найдите длину второго участка
Математика
Два участка прямоугольной формы имеют одинаковую площадь.Длина первого участка 45м,ширина - 28 м. Ширина второго участка 30м.Найдите длину второго участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45*28=1260м в квадрате 2)1260:30=42 Ответ:42 м длина второго участка.
Гость:
1) 45*28 = 1260 (кв.м) - площадь первого участка. 2) 1260/30 = 42 (м) - длина второго участка. Ответ: 42 метра длина второго участка.
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