сочинение маленький тимофей долго жалел себя лежа на куче опавших листьев

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сочинение маленький тимофей долго жалел себя лежа на куче опавших листьев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький Тимофей долго жалел себя, лежа на куче опавших листьев. Он упал с велосипеда. больно ударившись коленкой. Но не это вызвало у него бурю эмоций. Его маленькому горю никак нельзя было помочь- его яркая нвая курточка была порвана и испачкана. Мама будет ругаться. А он так хотнл, чтобы она его похвалила - как он здорово умеет кататься с горки. Медленно  и нехотя плелся он домой, нога за ногу, волоча за собой веллосипед. Слезы застилали глаза, ничего не видя перед собой - он позвонил в дверь, страшась самого худшего. Мама открыла и увидела перед собой своего маленького сына, его огромные несчастные глаза - конечно же прижала его к себе крепко-крепко.
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