сочинение маленький тимофей долго жалел себя лежа на куче опавших листьев

Гость: Гость:

Маленький Тимофей долго жалел себя, лежа на куче опавших листьев. Он упал с велосипеда. больно ударившись коленкой. Но не это вызвало у него бурю эмоций. Его маленькому горю никак нельзя было помочь- его яркая нвая курточка была порвана и испачкана. Мама будет ругаться. А он так хотнл, чтобы она его похвалила - как он здорово умеет кататься с горки. Медленно и нехотя плелся он домой, нога за ногу, волоча за собой веллосипед. Слезы застилали глаза, ничего не видя перед собой - он позвонил в дверь, страшась самого худшего. Мама открыла и увидела перед собой своего маленького сына, его огромные несчастные глаза - конечно же прижала его к себе крепко-крепко.