крупные небесные тела которые вращаются вокруг солнца и светят отраженным светом
Биология
крупные небесные тела которые вращаются вокруг солнца и светят отраженным светом
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Планеты...................
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