Какая масса О2 образуется при разложении 27 грамм H2O
Химия
Какая масса О2 образуется при разложении 27 грамм H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O=2H2+O2 Mr(2H2O)=36 Mr(O2)=32 составляем пропорцию 27/36:икс/32=икс=27*32/36=24грамма
Гость:
Дано: 1,5 x m(H20)=27г 2 H2O----2 H2+O2 --------------- 2моль 1 моль m(o2)-? т=m/M n(H2O)=27/18=1,5 x=(1,5*1)/2=0,75 m(H2O)=32*0,75=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
укажите уравнения тех реакций которые практически осуществимы и расставьте коэффициенты. а)MgCl2+NaNO3=Mg(NO3)+NaCl б)CuCl2+KOH=Cu(OH)2 + KCl d) Na...
Математика
Построй математическую модель задачи и найди ответ: В школе 768 учеников,причём мальчиков в 1 целую 2/5 раз больше чем девочек. Сколько девочек и с...
Математика
Помогите моей сестрёнке нужно помочь решить задачу Число A составляет 20% числа B,число B составляет 20% числа С Найдите A делёное на C
Геометрия
В конус,осевое сечение которого правильный треугольник,вписан шар.Найдите отношение объемов конуса и шара.