Помогите моей сестрёнке нужно помочь решить задачу Число A составляет 20% числа B,число B составляет 20% числа С Найдите A делёное на C

Математика
Помогите моей сестрёнке нужно помочь решить задачу Число A составляет 20% числа B,число B составляет 20% числа С Найдите A делёное на C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - число С, тогда 0,2х - число В, а 0,04х - число А.  А/С=0,04х/х=0,04 
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