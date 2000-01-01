задача решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев разделили после отца наследство поровну.В наследстве было 3 дома Три дома нельзя было делить их взяли 3 старшие брата А меньшим за то выделили д...

Математика

задача решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев разделили после отца наследство поровну.В наследстве было 3 дома Три дома нельзя было делить их взяли 3 старшие брата А меньшим за то выделили деньги Каждый из старших заплатил по 800 р меньшим Меньшие разделили эти деньги между собою и тогда у всех братьев стало поровну Много ли стоили дома? Напишите сколько они стоят?

Автор: Гость