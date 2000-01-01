задача  решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев  разделили  после отца  наследство поровну.В наследстве было 3 дома Три дома нельзя было делить их взяли 3 старшие брата А меньшим  за то выделили д...

Математика
задача  решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев  разделили  после отца  наследство поровну.В наследстве было 3 дома Три дома нельзя было делить их взяли 3 старшие брата А меньшим  за то выделили деньги Каждый из  старших заплатил по 800 р меньшим  Меньшие  разделили эти деньги       между собою и тогда у всех братьев стало поровну Много ли стоили дома? Напишите сколько они стоят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 800 = 2 400 р. старшие братья дали 2400 : 2 = 1200 р получил каждый младший брат 800 + 1200 = 2000 р стоимость дома. 2000 * 3 = 6000 р стоимость трех домов. Ответ: 6 000 р стоимость домов.
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