задача решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев разделили после отца наследство поровну.В наследстве было 3 дома Три дома нельзя было делить их взяли 3 старшие брата А меньшим за то выделили д...
Математика
задача решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев разделили после отца наследство поровну.В наследстве было 3 дома Три дома нельзя было делить их взяли 3 старшие брата А меньшим за то выделили деньги Каждый из старших заплатил по 800 р меньшим Меньшие разделили эти деньги между собою и тогда у всех братьев стало поровну Много ли стоили дома? Напишите сколько они стоят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 800 = 2 400 р. старшие братья дали 2400 : 2 = 1200 р получил каждый младший брат 800 + 1200 = 2000 р стоимость дома. 2000 * 3 = 6000 р стоимость трех домов. Ответ: 6 000 р стоимость домов.
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