Длина поля прямоугольной формы на 500м больше его ширины. Фермер шагая с одинаковой скоростью проходит поле по его длине за 40мин,а по ширине за 30 мин. Чему равна площадь этого поля?
Математика
Длина поля прямоугольной формы на 500м больше его ширины. Фермер шагая с одинаковой скоростью проходит поле по его длине за 40мин,а по ширине за 30 мин. Чему равна площадь этого поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-30=10(мин) - шел фермер 500м 500:10=50(м/мин) - скорость фермера 50*40=2000(м)=2км - длина поля 50*30=1500(м)=1,5км-ширина поля 1,5*2=3(км2) - площадь поля
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