Какими частями речи являются слова "одного" и "мало" в предложении "Одного знания мало"?
Русский язык
Какими частями речи являются слова "одного" и "мало" в предложении "Одного знания мало"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одного-местоимение. мало-наречие. помоему так
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