В одном куске было 24 м ткани, а в другом - на 8 м меньше. Из всей этой ткани сшили одинаковые платья, расходуя на каждое по 4 м ткани. Сколько сшили платьев?

Математика

В одном куске было 24 м ткани, а в другом - на 8 м меньше. Из всей этой ткани сшили одинаковые платья, расходуя на каждое по 4 м ткани. Сколько сшили платьев?

Автор: Гость