В одном куске было 24 м ткани, а в другом - на 8 м меньше. Из всей этой ткани сшили одинаковые платья, расходуя на каждое по 4 м ткани. Сколько сшили платьев?
Математика
В одном куске было 24 м ткани, а в другом - на 8 м меньше. Из всей этой ткани сшили одинаковые платья, расходуя на каждое по 4 м ткани. Сколько сшили платьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 - 8 = 16 (м) - ткани было во втором куске 2) 16 + 24 = 40 (м) - ткани было в двух кусках 3) 40 : 4 = 10 (платьев) - сшили. Ответ: 10 платьев
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