Упростите выражения: а) 0,2-( х-3,3); б) м- (3,5+м); в) 2,9 - (х-6,7); г) 9 - (10-х); д) с-(а+с); е) (м+н)-(н-м).
Математика
Упростите выражения: а) 0,2-( х-3,3); б) м- (3,5+м); в) 2,9 - (х-6,7); г) 9 - (10-х); д) с-(а+с); е) (м+н)-(н-м).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)0,2-х+3,3 Б)м-3,5-м в)2,9-х+6,7 г)9-10+х Д)с-а-с е)м+н-н+м
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