Упростите выражения: а) 0,2-( х-3,3); б) м- (3,5+м); в) 2,9 - (х-6,7); г) 9 - (10-х); д) с-(а+с); е) (м+н)-(н-м).

Математика

Упростите выражения: а) 0,2-( х-3,3); б) м- (3,5+м); в) 2,9 - (х-6,7); г) 9 - (10-х); д) с-(а+с); е) (м+н)-(н-м).

Автор: Гость