y-2 3y-4 ---- = ------- найти корень уравнения 8 3
Математика
y-2 3y-4 ---- = ------- найти корень уравнения 8 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{y-2}{3y-4} = \frac{8}{3} [/latex][latex]3y-6=24y-32[/latex][latex]32-6=24y-3y[/latex][latex]26=21y[/latex][latex]\frac{26}{21}=y[/latex]
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