15552:16 только в столбик

Математика
15552:16 только в столбик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 15552/16  144     972   115   112     32     32       0
Гость:
-15552/16 - 144     972  - 115 -  112    - 32     32       0 .................
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