На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят.Жеребята составляли 15% табуна.Сколько жеребят было в табуне?
Математика
На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят.Жеребята составляли 15% табуна.Сколько жеребят было в табуне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220/100*15=33 ответ: 33 жеребенка
Гость:
220 х15%: 100%=33 жеребёнка в табуне
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