На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят.Жеребята составляли 15% табуна.Сколько жеребят было в табуне?

Математика

На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят.Жеребята составляли 15% табуна.Сколько жеребят было в табуне?

Автор: Гость